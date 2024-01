Yu et la tortue avancent, avancent.. Théâtre l’Archange Marseille 8e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-03

Rendez-vous au Théâtre l’Archange avec le spectacle jeune public « Yu et la tortue avancent, avancent.. ».Enfants

Yu, le comédien chanteur et guitariste, vous emmène dans des histoires racontées dans une interactivité constante avec beaucoup de rires.



Vous verrez des marionnettes qui invitent à la magie de l’imaginaire, des instruments divers à découvrir. Un show pour enfants de 2 à 8 ans avec des chansons à gestes que les enfants reprennent instantanément. Enfants et parents repartiront avec la banane avec ce joyeux spectacle.



Ecriture, mise ens cène et jeu : Yu

De 2 à 8 ans

Durée : 50 minutes

Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



