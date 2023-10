Ateliers Créafuté – Dès 6 ans 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence, 24 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrez les ateliers Créafuté à la Bibliothèque Joseph Roumanille pour les enfants à partir de 6 ans pendant les vacances scolaires..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Créafuté workshops at the Joseph Roumanille Library for children aged 6 and over during the school holidays.

Descubra los talleres de Créafuté en la Biblioteca Joseph Roumanille para niños a partir de 6 años durante las vacaciones escolares.

Entdecken Sie die Créafuté-Workshops in der Bibliothèque Joseph Roumanille für Kinder ab 6 Jahren während der Schulferien.

Mise à jour le 2023-10-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles