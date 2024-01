CHANSON GITANE l’odéon Marseille, dimanche 28 avril 2024.

CHANSON GITANE ♫OPÉRETTE♫ Dimanche 28 avril, 14h30 l’odéon De 16 à 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

Roi de l’opérette durant l’entre-deux-guerres, Maurice Yvain a composé des chefs-d’oeuvre comme Ta bouche, Là-Haut ou Pas sur la bouche.

On lui doit aussi des chansons comme « Mon homme », l’un des grands succès de Mistinguett, « La Baya », chanté par Arletty, et pas mal de succès de Maurice Chevalier.

Musicien de cinéma, Maurice Yvain a composé pendant la guerre la musique d’un film intitulé Cartacalha reine des gitans pour Viviane Romance. Après la guerre, il a réutilisé son matériel pour écrire son avant-dernière opérette Chanson gitane. Sur une histoire sentimentale convenue, on retrouve toute la finesse d’expression du compositeur, sa fantaisie et son sens infaillible du timing.

Carole Clin qui a déjà monté Pas sur la bouche et Là-Haut à l’Odéon de Marseille en assurera la mise en scène.

OPÉRETTE EN 2 ACTES

Livret de André MOUËZY-ÉON et Louis POTERAT

Création en 1946, à Paris, à La Gaîté-Lyrique

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Didier BENETTI

Mise en scène Carole CLIN

Chorégraphie Maud BOISSIÈRE

Comtesse des Gemmeries Anny VOGEL

Mitidika Laurence JANOT

Duchesse de Bercy Ève COQUART

Zita Julie MORGANE

Jeannette Flavie MAINTIER

Hubert des Gemmeries Jérémy DUFFAU

Jasmin Grégory JUPPIN

Zarifi Marc BARRARD

Nicolas Philippe BÉRANGER

Philippe Jean-Luc ÉPITALON

Monsieur Loyal Michel DELFAUD

Choeur Phocéen

Orchestre de l‘Odéon

