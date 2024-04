THE CONFORMISTS / TIZNAO L’Embobineuse Marseille, lundi 29 avril 2024.

Bruits Confus, en co-prod avec l’Embobineuse présentent :

les patrons du noise rock sauce midwest, The Conformists, en tournée avec le groupe post-hardcore des vétérans de la scène Barcelonaise, Tiznao !

THE CONFORMISTS (noise rock – St. Louis, USA)

St. Louis, Missouri, constitue avec Chicago et Minneapolis le triangle infernal de la scène noise-rock du midwest, qui a incubé Shellac, Colossamite, Brise-Glace,Big Black, The Jesus Lizard, US Maple, Touch and Go ou Skin Graft.

St. Louis, où l’eau doit être différente d’ailleurs puisqu’y sont nés des groupes comme Yowie ou The Dazzling Killmen, au milieu desquels trônent, crânement, The Conformists, qui en sont parmi les meilleurs représentants.

Dire que les Conformists jouent une musique facile serait faux – leur musique est aussi étrange et cabochée que la vie, elle aussi est faite de pièges et fausses joies, de bonheurs illusoires, de tensions et de relâchements hypocrites ; mais au bout du tunnel de leurs rythmiques et riffs hypnotiques se tient la lumière, et quelle lumière!

Dire que les Conformists joue une musique essentielle serait vrai.

De quatuor, The Conformists sont passés à trio. De Two Hundred, Three Hundred, puis l’exceptionnel None Hundred qui engendra Divorce, ils reviennent au bercail chez l’excellent label Computer Students avec un nouvel album, toujours enregistré chez Albini, à sortir le 5 avril et si parfaitement nommé : Midwestless.

C’est dans l’eau on vous dit.

Leurs performances scéniques sont aussi crues que parfaites, aussi violentes que réconfortantes. Leur dernière venue à Marseille remonte à 2017.

Venez épancher votre manque lundi 29 avril : The Conformists sont exactement ce dont vous avez besoin.

TIZNAO (post-hardcore – Barcelone, ES)

Des vétérans et piliers de l’underground de la scène de Barcelone et de Seattle, qui jouent un post-hardcore nerveux et tendu, rappelant tour à tour These Arms Are Snakes, Unwound ou Sweep The Leg Johnny.

Après une super démo sortie en 2021 qui laissait déjà présumer beaucoup de bonheur, leur nouvel album Procesos, à sortir en mai, enfonce le clou. Un son tendu comme un câble, des monts et des vallées, de la sueur et de l’émotion : voilà ce que vous voulez, voilà ce qui vous attend !

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CssyxiS5kno »}, {« link »: « https://tiznao.bandcamp.com/ »}]