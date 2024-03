Pinocchio Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, lundi 29 avril 2024.

Pinocchio Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Deux comédiens sur scène, qui à l’aide de simples accessoires et autres costumes vont retracer le périple de la célèbre marionnette

de bois.Enfants

À partir de 4 ans

Cie le Petit poney sans pattes





Tout le monde connaît l’histoire de Pinocchio. Mais connaissez-vous sa véritable histoire ?



Deux comédiens sur scène, qui à l’aide de simples accessoires et autres costumes vont retracer le périple de la célèbre marionnette

de bois.



À travers, une mise en scène spectaculaire mêlant lumières, sons et ingénierie suivez les aventures de Pinocchio et aidez le à retrouver le chemin de l’école pour éviter qu’il se perde dans les méandres et les péripéties de la vie. 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29

fin : 2024-04-30

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Pinocchio Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-05 par Ville de Marseille