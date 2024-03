Le 59 au Hangar Atelier-Galerie Polysémie Marseille 2e Arrondissement, lundi 29 avril 2024.

Exposition collective au Hangar

Lieu mythique de l’art underground parisien, le collectif 59Rivoli vient squatter le Hangar de la Belle de Mai à Marseille, du samedi 29 avril au 7 mai.



Triés sur le volet par la directrice du Hangar Justine Bergerot, c’est un mix d’artistes historiques (Gaspard Delanoë, le Suisse-Marocain, DAN, Luigi La Ferla, Isa Marty, Maitena Barret) et de nouveaux résidents (Leorice Cecite, Jeanne Gourlaouen, Arthur Capmas, Aikomoto, Magenta) qui se déploieront pendant huit jours dans l’espace sublime du Hangar de la Belle de Mai un lieu à découvrir absolument si ce n’est pas encore fait.

Une expo Pop, malicieuse, irrévérencieuse, sucrée et détonnante avec bien entendu vernissage, DJ’ing, défilé de mode par la créatrice japonaise Aikomoto et autres performances.

Et avec une guest star à la clé, la géniale illustratrice marseillaise Anna Uru, à savourer impérativement.



19h30 : défilé d’Aïkomoto

21h : performance Marion Binois

18h à 23h30 : dj set justelona

Atelier-Galerie Polysémie 12 Rue de la Cathédrale

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

