Bonne nuit Gaston 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bonne nuit Gaston 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement, 29 avril 2024, Marseille 8e Arrondissement. Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 10:00:00

fin : 2024-04-29 Rendez-vous au Théâtre l’Archange avec le spectacle jeune public « Bonne nuit Gaston »..

Rendez-vous au Théâtre l’Archange avec le spectacle jeune public « Bonne nuit Gaston ».Enfants

Gaston, c’est l’heure d’aller faire dodo…



Encore un câlin jusqu’au matin…

Encore un bisou sur la joue parce que c’est doux…

Encore un sirop au miel celui qui fait des merveilles… Que d’histoires avant que Gaston ne s’endorme…

Maitre Hibou Kicétou connait sans doute le secret pour l’emmener au pays des rêves et que la nuit soit douce…



Cie les Pipelettes

Spectacle de Magie, Ventriloquie, Humour avec Nadine & Gaston l’Ourson

De 1 à 3 ans

Durée : 25 minutes EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-14 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Code postal 13008 Lieu 36 rue Negresko Adresse 36 rue Negresko Théâtre l'Archange Ville Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Latitude 43.269495 Longitude 5.389534 latitude longitude 43.269495;5.389534

36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/