Hip-Hop Society Friche Belle de Mai et autres lieux culturels à Marseille Marseille 3e Arrondissement, lundi 29 avril 2024.

La culture hip-hop à l’honneur !

Musique, arts visuels, danse, cinéma, radio… La culture hip-hop sera à l’honneur à La Friche lors de ce temps fort de restitution et de diffusion !



À l’initiative de l’AMI, Hip-Hop Society propose un temps de partage et de diffusion tout au long du mois d’avril autour de la culture hip-hop, pour mettre en avant ses valeurs d’indépendance, de transmission et de dépassement de soi. Au programme, des ateliers, des spectacles et un open jam.





Le festival dédié aux cultures urbaines Hip-Hop Society revient pour une nouvelle édition avec une invitation spéciale au festival caribéen Kadans Caraïbe.



L’accompagnant tant sur son projet artistique que -professionnel au sein de la plateforme DYNAMO depuis 2018, l’AMI a le plaisir de poursuivre sa -collaboration étroite avec Gary Mampiono (aka Awa Isoa), aujourd’hui chef de file de Kadans Caraïbe, sur cette carte blanche riche de sens où ExpéKa est invité.



Comme une passerelle entre la Guadeloupe et la Martinique sur une histoire commune, ExpéKa écrit un parcours similaire autour du thème de la négritude dans ce qu’elle peut proposer de plus large.



ExpéKa est composé de Casey (voix, textes), -Sonny Troupé (batterie, tambour ka, sampler), Célia Wa (voix, flûte, chacha, chœur), Didier Davidas (claviers, choeurs, ti bwa), Olivier Juste (tambour ka, choeurs), Stéphane Castry (basse, choeurs).



L’événement s’inscrit dans le cadre de la saison « Un champ d’îles », temps fort dédié à la création contemporaine des Outre-mer.



Programmation bientôt dévoilée

Toutes les infos détaillées sur www.hiphopsociety.fr .

