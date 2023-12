L’Open Aix Provence Crédit Agricole 1195 Chemin De Cruyes Aix-en-Provence, 29 avril 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29

fin : 2024-05-05

L’Open Aix Provence Crédit Agricole revient sur les courts en terre battue du Country Club Aixois..

L’Open Aix Provence Crédit Agricole revient sur les courts en terre battue du Country Club Aixois.

La terre battue aixoise est devenue un rendez-vous incontournable pour les futurs talents comme pour le retour de joueurs d’expérience au plus haut niveau. Aix-en-Provence est une ville définitivement tournée vers le sport et L’Open Aix Provence Crédit Agricole bénéficie de cette culture. Les partenaires contribuent chaque année à l’amélioration du tournoi et permettent à cette belle manifestation sportive d’exister.

.

1195 Chemin De Cruyes Célony

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence