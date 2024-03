THE STEADY 45’S / JACKIE MENDEZ Le Molotov Marseille, lundi 29 avril 2024.

THE STEADY 45’S / JACKIE MENDEZ ♫♫♫ Lundi 29 avril, 20h30 Le Molotov 11,22€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T20:30:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-29T20:30:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

THE STEADY 45’S [Ska / Rocksteady – USA]

The Steady 45s ont été fondés à Los Angeles en décembre 2012 dans le seul but de ressusciter les douces sonorités du Ska et du Rocksteady jamaïcains.

Grâce à des tournées acharnées et à des performances live particulièrement énergiques, le groupe fait des vagues dans le monde entier et transporte le public dans la Jamaïque des années 1960 avec un style authentique de Ska et de Rocksteady jamaïcain.

JACKIE MENDEZ [Rocksteady / Soul – USA]

Jackie Mendez est une chanteuse et musicienne basée à Los Angeles, en Californie.

Ayant grandi dans la vallée de San Gabriel avec une variété de styles musicaux, ce n’est que lorsqu’elle découvrit le Ska qu’elle passa à l’étape suivante et commença à jouer dans différents groupes. Fortement influencée par la musique jamaïcaine du début des années 1960, elle a rapidement eu envie de passer à un son Rocksteady plus soul.

Elle a débuté en tant qu’artiste solo sous Angel City records en 2013. Peu de temps après est sorti son premier album “Introducing Jackie Mendez” qui lui a donné l’opportunité de se produire en Europe, au Mexique, en Australie et aux États-Unis.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/facebook/event/en8p2-the-steady-45s-jackie-mendez-29th-apr-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]