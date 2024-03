KONTRAVOID Le Molotov Marseille, dimanche 28 avril 2024.

KONTRAVOID ♫♫♫ Dimanche 28 avril, 20h30 Le Molotov 9,18€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T20:30:00+02:00 – 2024-04-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T20:30:00+02:00 – 2024-04-28T23:59:00+02:00

KONTRAVOID [EBM – CA]

La mystique masquée de Kontravoid perdure depuis plus d’une décennie. Depuis la sortie de son album éponyme en 2012, Cameron Findlay, né au Canada et basé à Los Angeles, a perfectionné la pop sombre avec son œuvre qui oscille entre les genres EBM, électro et gothique. Ses productions, telles que “Too Deep” en 2019 et “Faceless” en 2021, plongent dans les coins les plus abandonnés des clubs brumeux aux lumières stroboscopiques : il n’y a pas d’autre choix que de danser.

Mais Kontravoid fait preuve d’une étrange douceur et d’une capacité évidente à composer des chansons déchirantes, à la fois captivantes et empreintes de mélancolie. Sur scène, Kontravoid exige l’attention du public grâce à sa performance puissante, qui équilibre sa concoction spécifique de rythmes durs et sa ligne de basse caractéristique.

Véritable homme de l’ombre, Kontravoid est une figure inégalée de l’arène électronique sombre.

