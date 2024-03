Le grand voyage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, lundi 29 avril 2024.

Un spectacle tout en beauté qui fait découvrir aux enfants le phénomène passionnant de la migration des oiseaux.Enfants

Spectacle très jeune public

A partir de 6 mois

Cie La Manivelle



Avec le Grand Voyage, le théâtre d’ombres de La Manivelle nous invite à suivre les oiseaux migrateurs dans leur aventure colorée et poétique à travers le continent africain et la méditerranée.



Ce spectacle, où s’invitent chants, instruments et animaux d’Afrique et du Maghreb, est une joyeuse célébration de la diversité culturelle. Un spectacle tout en beauté qui fait découvrir aux enfants le phénomène passionnant de la migration des oiseaux. 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 10:00:00

fin : 2024-04-30

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

