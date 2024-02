Les oiseaux des villes et des jardins Istres, vendredi 3 mai 2024.

Les oiseaux des villes et des jardins Istres Bouches-du-Rhône

Éveillez vos sens et partez pour une balade sur les bords de l’étang de l’Olivier avec Armand, ornithologue amateur et membre de l’Oiseau Club d’Istres, qui vous fera partager sa passion pour les oiseaux et leurs secrets.

Écoute et observation des oiseaux et découverte des plantes sauvages dont ils se nourrissent.



Munissez-vous de vos jumelles pour une meilleure observation.

En collaboration avec l’Oiseau Club d’Istres .

Début : 2024-05-03 09:00:00

fin : 2024-05-03 12:00:00

Etang de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

