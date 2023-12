Nos héroïnes 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement, 3 mai 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

Avec Nos Héroïnes, la Compagnie des passages poursuit son exploration de sujets de société à travers des spectacles participatifs, auxquels les habitantes prennent part afin de construire une parole et une réflexion.



Dans l’histoire, telle qu’elle s’écrit, les femmes (artistes, militantes, politiques, scientifiques, philosophes etc… ) ne sont pas présentes. Et celles issues de la diversité culturelle, encore moins. Or pour pouvoir se dire que des champs de possibles sont ouverts, nous avons besoin de modèles.



Ici, la part de l’intime vient croiser et éclairer la part plus universelle de ces questions… des héroïnes apparaissent.



Un projet initié par l’IFAC Maison pour Tous / Centre Social du Grand Saint Antoine, Marseille.



Cie des passages



Mise en scène : Wilma Levy

Chorégraphie : Elisabetta Guttuso

Regard dramaturgique : Jenny Lauro-Mariani

Avec les habitantes de Marseille : Amina Abidat, Djannet Abidelli, Basela Abou Hamed, Emmanuelle Cau, Farida Chaïbi, Geneviève Combal, Jacqueline Correa, Naïla Dahleb, Cristina D’Antona, Kim Etienne, Salima Fernandez, Scherazade Goua, Samia Guehria, Farida Hamadi, Jade Hamadi, Hoda Hamoui, Laurie Hebert, Isabelle Lacoste Nourry, Stéphanie Marini, Hafida Meddour, Anaïs Meyer, Marie Milliard, Françoise Molenat, Karima Rouaf, Chiara Salvo, Mya Vanpoperinghe

EUR.

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Ville de Marseille