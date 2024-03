Candlelight Spring Hommage à Hans Zimmer Le Cloître Marseille 13e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Candlelight Spring Hommage à Hans Zimmer Le Cloître Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Hans Zimmer au Cloître !

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Hans Zimmer lors de ce Candlelight Spring au Cloître.



Programme

Pirates des Caraïbes He’s a Pirate / Suite

Gladiator Now We Are Free

Le dernier Samouraï Red Warrior

Dune Medley

Top Gun – Maverick

Sherlock Holmes Discombobulate

The Lion King This Land

Batman Medley

Wonder Woman

Dunkirk Supermarine

Inception Medley Dream Is Collapsing / Time



Artistes

Ensemble Paname 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-03

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

