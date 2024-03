Thierry Marquet dans « Saignant mais juste à point » L’Art Dû Marseille, vendredi 3 mai 2024.

Thierry Marquet dans « Saignant mais juste à point » L’Art Dû Marseille Bouches-du-Rhône

Retrouvez Thierry Marquet sur la scène de L’Art Dû dans « Saignant mais juste à point ».

On adore rire. Surtout quand on pense que ça parle des autres… Alors que ça parle de nous !



Ce « pince sans rire » traite de l’actualité et des nouveaux phénomènes de société de façon corrosive. D’ailleurs méfiez vous, il se pourrait bien qu’il soit un peu mentaliste…



Dans « Saignant mais juste à point », sa répartie et son dynamisme débordant vous feront passer un excellent moment.



Fans de Patrick Bruel s’abstenir… quoique ! 16.45 16.45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-04

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Thierry Marquet dans « Saignant mais juste à point » Marseille a été mis à jour le 2024-03-05 par Ville de Marseille