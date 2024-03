Festival Propagations Marseille 3e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Festival Propagations Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Des musiques instrumentales écrites aux performances les plus inattendues, toutes les esthétiques s’accompagnent de formes scéniques originales.

Festival Propagations 2024



Propagations est le festival de toutes les musiques de création et de toutes les expériences sonores.



Des musiques instrumentales écrites aux performances les plus inattendues, toutes les esthétiques s’accompagnent de formes scéniques originales, cherchant à ancrer une relation engagée, sincère et intime entre les équipes artistiques et les publics.



Instruments connus ou inouïs, dispositifs immersifs de diffusion, transformation du son, pluridisciplinarité artistique se combinent et s’agrègent pour partager avec vous la délicieuse surprise de la création.



—



Édito de Christian Sebille, directeur du GMEM — Centre national de création musicale



Année après année, le GMEM s’épanouit au gré des projets qui y prennent vie et des personnes qui les façonnent. Avec toujours un objectif faire ressource au sein du milieu de la création musicale.



Pour ce faire, nous déployons nos racines au cœur de notre territoire d’attache (la coopérative de la Friche Belle de Mai, la ville de Marseille et la région PACA) pour projeter notre action à l’échelle nationale et au-delà.

En croisant les expérimentations artistiques et scientifiques, les esthétiques et les disciplines, nous tissons des valeurs transversales qui participent à nos missions de service public.



Le Festival Propagation 2024 est à cette image.

La recherche, la formation professionnelle ou encore la pratique amateur y côtoient les installations et les formes les plus abouties qui font la création d’aujourd’hui et le répertoire de demain.



Le public, parfois spectateur, parfois usager, en est un contrepoint essentiel, nourrissant de sa curiosité et de son engouement un projet que nous souhaitons tout autant artistique que sociétal. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-12

Friche Belle de Mai, Opéra de Marseille, Klap, La Criée, Le Zef

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Propagations Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-25 par Ville de Marseille