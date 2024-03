A l’origine sera le drag Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

A l’origine sera le drag Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir ce show drag dans une authentique ambiance cabaret.

Tout les premiers vendredi du mois se déroule au cabaret l’étoile bleue à Marseille le show drag évolutif A l’origine sera le drag



Les prochaines dates sont



Le 5 avril avec Miss Martini & Vanessa Chardonnay et en invité.es Gaeron et Lily Secotine



Le 3 mai avec Miss Martini, Vanessa Chardonnay, Madame Douillette et en invitée Adina Karatcha 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement A l’origine sera le drag Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-19 par Ville de Marseille