Ce truc marron au mur Espace d’exposition GT Marseille 2e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Ce truc marron au mur Espace d’exposition GT Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition des oeuvres de Guillaume Clermont et de Jakub Vrba

De Maubeuge à Casablanca, dans une galerie d’art, un restaurant ou encore quelque grotte à Eyzies-de-Tayac, l’évidence n’est plus à démontrer : l’art est partout. Qu’il soit médiocre, d’une excellence indésirable ou lassant d’indifférence, le constat demeure le même. Fatalité pour les uns, point de fuite pour les autres, ne devrait-on pas se réjouir et prendre acte de cette autre évidence : il n’y a pas de mauvais contexte en art, seulement des contextes.

Une proposition de Guillaume Clermont et Jakub Vrba. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-31

