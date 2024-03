Qui êtes-vous Andrée Turcy ? Atelier Marseille 1er Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Nouveau spectacle de Jean-Christophe Born

2024 marque le 50e anniversaire de Marcel Pagnol, mais également celui d’Andrée Turcy, grande dame de la chanson marseillaise, artiste chérie du célèbre Alcazar de Marseille.

Jean-Christophe Born vous invite à fêter la mémoire de cette légende de la chanson qui triompha à Paris, à Marseille et en Algérie. En partenariat avec l’association Cultures et Développement et le Comité du Vieux-Marseille. 18 18 EUR.

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

Atelier 5 rue du Chantier

Marseille 1er Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

