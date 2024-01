Mucem Visite libre Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem Marseille 2e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

L’incontournable de Marseille, mondialement reconnu pour son architecture moderne, le Mucem est le grand musée consacré à la Méditerranée, avec des expositions temporaires, mêlant passés et présents, arts, anthropologie, histoire, archéologie…

Situé à l’entrée du Vieux-Port, le Mucem est devenu depuis son ouverture en 2013 le musée incontournable de Marseille. Mondialement reconnu pour son architecture mêlant prouesse technique et puissance esthétique, le Mucem est le grand musée consacré à la Méditerranée. Ses deux bâtiments, le J4 et le fort Saint-Jean vous entraînent dans une promenade entre ciel et mer, patrimoine et modernité, ville et jardins. Ses expositions présentent les questionnements culturels, sociaux, scientifiques et politiques majeurs du monde euro-méditerranéen, passés et présents, en mêlant arts, anthropologie, histoire, archéologie…



La visite comprend l’accès :

➜ Aux expositions temporaires du J4 et du Fort St Jean

➜ ​Les animaux sont interdits



Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-07-05 19:00:00



