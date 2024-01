Soirée No Request Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard, vendredi 3 mai 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Soirée No Request à la Rotonde.

– Palplatine : C’est dans l’obscurité des clubs lyonnais que Palplatine plonge dans l’univers de la musique électronique. En 2019, ses premiers pas de dj sont influencés par la techno tantôt minimale, tantôt deep avec une rythmique bien pêchue. Toujours dans l’exploration de nouveaux horizons musicaux elle s’essaie aux sons italo disco pour contrebalancer son côté obscur. Orthophoniste le jour et disc-jockey la nuit, elle prend soin de vos oreilles à tout prix.



– Atom : C’est lors des soirées avignonnaises que Atom s’est révélé en tant que Dj, organisant régulièrement des soirées dans différents lieux d’Avignon. Avec ces influences musicales tirées de la new wave / prog rock et dark électro, il a su créer un style unique se balançant entre italo disco et dark techno.



– Pampa : Évoluant depuis de nombreuses années dans la musique, ses influences sont multiples. Le Punk puis la musique électronique par le live et le studio, Pampa décide ensuite en 2022 de se consacrer au mix. Avec plus de 60 dates en 2023, il a rapidement fait évoluer son univers musical vers la techno/dark, techno avec une technique radicale : Pas de concession. (Certains disent même qu’il sait mixer sur l’eau).

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



