La chevauchée des Ouzbeks 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 3 mai 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-04

Trois personnages attachants et humains !.

Drôle, décapant, cynique… mais tellement vrai !



Trois comédiens que tout oppose.

Trois comédiens bloqués sur scène un soir de « Première ».

Trois victimes du star-système.

Trois visions du monde du spectacle.

Trois comédiens qui vont tenter, envers et contre tout, de sauver la « Première » représentation de leur pièce.





Auteur : Frédéric Bénincasa

Artistes : Michel Maignan, Maëva Trocellier, David Redman

Metteur en scène : Michel Maignan

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



