Soirée “Selecta Sauce” #2 L’intermediaire Marseille, vendredi 22 mars 2024.

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-23T01:30:00+01:00

L’Aïoli c’est une sauce, fortes de cette affirmation, les « A Sauce » Massilia Chourmo et Caminòts bolégans lancent les soirées Sélecta Sauce.

Que tu sois un DJ débutant ou bien plus expérimenté, l’important c’est l’envie de taquiner. Que tu n’ais jamais osé montrer ce que tu savais faire ou que tu es déjà animé des soirées et ceux peu importe le style de musique que tu mixes, viens faire ta sauce avec nous.

Pas de concours, juste un bon moment, pour te bouléguer.

Le concept de ces soirées, des DJ différents, des styles différents et de nouveaux lieux à chaque fois.

La deuxième soirée “Selecta Sauce” aura lieu le vendredi 22 mars à l’ Intermédiaire (63, place Jean Jaurès 13006 Marseille), sera cuisinée par DJ NastaZ, Deejay PF, Exarkun et DJ J9 aux épices électro / Drum & Bass

Début 21h / Gratuit.

Renseignement au 07.82.38.11.03

Si le concept te plait, que tu as envie de mixer en dehors de chez toi, et que tu as envie de faire découvrir ton univers musical, n’hésites pas à nous contacter.

