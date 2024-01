ACID MAMMOTH / WALRUS Le Molotov Marseille, jeudi 2 mai 2024.

ACID MAMMOTH / WALRUS ♫♫♫ Jeudi 2 mai, 20h30 Le Molotov 9,18€ en pré-vente

ACID MAMMOTH [Doom – GR]

Acid Mammoth est un groupe de doom metal originaire d’Athènes, en Grèce. Formé en 2015 par les amis Chris Babalis Jr (chant & guitare) et Dimosthenis Varikos (basse), ils ont été rapidement rejoints par Marios Louvaris (batterie) et Chris Babalis Sr. (guitare). Acid Mammoth est plus qu’un simple groupe d’amis. C’est une famille.

Fin 2016, le groupe a enregistré son premier album éponyme. L’album ayant été bien accueilli, le groupe n’a pas tardé à retourner en studio pour enregistrer son deuxième album “Under Acid Hoof”, cette fois-ci plus sombre, plus lourd et plus fuzzy. Sorti le 24 janvier 2020 , il a été très bien accueilli par les fans et les critiques.

Fin 2020, le groupe entre en studio pour enregistrer son troisième album, “Caravan”, qui sort en mars 2021.

Le groupe a effectué deux tournées européennes en 2022 et 2023, ainsi que de nombreux concerts dans des festivals tels que le Desertfest London, le Desertfest Antwerp et le SonicBlast Fest. En ce moment, le groupe est prêt à donner des concerts en Europe et à préparer le quatrième album d’Acid Mammoth.

WALRUS [Stoner Doom – FR]

Walrus est un groupe de compositions stoner doom à la rythmique puissante, un son abreuvé de Fuzz et d’impacts percussifs qui mélange à la fois des couleurs grooves et hypnotiques ténébreuses. L’image du groupe est un Morse cosmique tantôt vivant tantôt décharné. Sa mission est de propager ses ondes lourdes et ses textes post-apocalyptiques illustrant une nature reprenant ses droits sur une humanité courant à sa perte.

