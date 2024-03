SEKOUSS #4 Makeda Marseille, jeudi 2 mai 2024.

SEKOUSS #4 ♫♫♫ Jeudi 2 mai, 20h00 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

Début : 2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T23:59:00+02:00

Fraîchement débarqué sur la planète Mars, SEKOUSS revient pour la quatrième fois au Makeda, après trois dates COMPLETES qui ont renversé la salle ! Alors ne tarde pas pour tes préventes !

C’est LE groupe qui va mettre la foule en transe. Avec ses 12 percussionnistes qui balancent des samples à mains nues et son chef d’orchestre qui les sculpte en temps réel, SEKOUSS est un concept fascinant, une véritable machine à faire danser. SEKOUSS, c’est du groove, de l’énergie, une invitation au lâcher-prise, une improvisation orchestrée dans laquelle le public et les musicien·ne·s plongent dans un jeu libératoire. Une expérience à vivre, un phénomène à découvrir !

SEKOUSS est un projet pionnier dans la région PACA, un collectif de percussionnistes professionnels qui étudie, développe et met en pratique le Rythme Signé, un système de composition instantanée basé sur la direction gestuelle. Créé en septembre 2023, SEKOUSS fera son premier concert dans la salle du Makeda le 13 décembre 2023. Sur scène, 12 percussionnistes et un chef d’orchestre, l’ensemble se décompose en 5 sections fonctionnant comme des éléments interdépendants. Chaque section est composée d’au moins 2 musicien·ne·s et animée d’un devoir de concertation afin de faire des propositions musicales au chef d’orchestre, qui les intégrera dans la composition et les mettra en relation avec les autres sections, chacune d’entre elles possèdant une fonction indispensable à l’ensemble.

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ • SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

