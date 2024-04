Goliarda Sapienza vue par sa traductrice : Nathalie Castagné Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Arles, jeudi 2 mai 2024.

Goliarda Sapienza vue par sa traductrice : Nathalie Castagné Rencontre avec Nathalie Castagné autour de son livre » Vies, morts et renaissances de Goliarda Sapienza », et de » Miroirs du temps » de Goliarda Sapienza. Jeudi 2 mai, 18h30 Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Rencontre animée par Isis von Plato avec Nathalie Castagné, autour de :

• Vies, morts et renaissances de Goliarda Sapienza, de Nathalie Castagné (Seuil, 2024)

• Miroirs du temps, de Goliarda Sapienza ; traduit de l’italien par Nathalie Castagné (Le Tripode, 2024)

Le destin personnel et éditorial de Goliarda Sapienza est un roman : fille d’un couple de militants politiques (la mère lombarde, le père sicilien, tous deux socialistes antifascistes héroïques), elle se fait d’abord connaître comme comédienne de théâtre et de cinéma, travaillant notamment avec Luchino Visconti, puis avec son premier compagnon le cinéaste Francesco Maselli.

C’est sa traductrice qui nous racontera les vies (militante, actrice, délinquante, prisonnière, enfin romancière), les morts (la prison, les tentatives de suicide, l’obscurité) et les renaissances (la passion de l’écriture et le triomphe posthume) de cette personnalité qui devient une icône littéraire et féministe.

NATHALIE CASTAGNÉ

Nathalie Castagné a traduit la totalité de l’oeuvre de Goliarda Sapienza dont elle a fait découvrir L’Art de la joie. Elle est par ailleurs l’auteur de deux romans, Sébastian ou la perdition (La Différence) et L’Harmonica de cristal (Seuil) et d’un récit poétique, Perséphone (La Différence). Elle a traduit entre autres Umberto Saba, Dario Bellezza, Elisabetta Rasy, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Vigolo.

Plus d’infos : atlas-citl.org/pe56/

À propos des rencontres Passage de l’étranger :

Depuis 2009, le cycle de rencontres Passage de l’étranger met à l’honneur un auteur étranger, son traducteur ou sa traductrice, et un livre autour d’une lecture-rencontre suivie d’un débat.

Plus d’infos : atlas-citl.org/passage-de-letranger/

Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Place Félix Rey, 13200 Arles

