Rendez-vous aux jardins à la Verrerie Arles, dimanche 24 mars 2024.

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche une fois par mois à la Verrerie, l’occasion de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous !

Retrouvez le programme du dimanche 24 mars de 14h à 17h La guinguette de la Verrerie nous réchauffera ensuite avec ses boissons et ses gâteaux bio Les pique-niques dans les jardins sont bienvenus !



Décoration de bougeoires en fils de fer

Décoration d’un bougeoir avec des fleurs en fil de fer. Durant l’atelier découverte des différents fil de fer et des différentes pinces utilisées. Réalisation d’un joli bougeoir.

avec Amandine, bénévole et amatrice du tiers-lieu

atelier gratuit*

durée 1h, de 14h à 15h

adultes et enfants accompagnés dès 4 ans

6 participants max



Activité sportive surprise

Venez participer à une séance de sport surprise, adaptée à toutes et tous.

atelier gratuits*

durée 1h, de 14h à 15h

tout public (enfants accompagnés uniquement)

10 participants max



Semis en alvéoles

C’est l’occasion de venir participer à l’embellissement du jardin des prochains mois et de faire des semis de tomates dans des alvéoles

C’est aussi le moment d’en apprendre davantage sur le jardin au naturel, de déposer votre compost, de participer à l’entretien des espaces pédagogiques

Avec Yohan, bénévole au jardin et amateur du tiers-lieu

atelier gratuit*

durée 2h, de 14h à 16h

adultes et enfants accompagnés





INFOS PRATIQUES

*Les ateliers sont gratuits pour les adhérent.e.s du tiers-lieu (adhésion libre à partir de 1€ en ligne https://bit.ly/4abCg4m ou sur place directement

Il est recommandé de s’inscrire en ligne compte tenu du nombre limité de places https://bit.ly/3OZ5z10

Lieu jardins de la Verrerie (en extérieur), chemin de la Verrerie à Arles.

>> Accès recommandé à pied, en bus (n°5 arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité

Les ateliers ont lieu en extérieur penser à bien adapter sa tenue !

En cas de très mauvaise météo, l’événement est annulé

Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un p’tit message programmation@laverreriearles.fr ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Chemin de la Verrerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@laverreriearles.fr

L’événement Rendez-vous aux jardins à la Verrerie Arles a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de Tourisme d’Arles