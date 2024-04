Mini-stage pour les ados « Sur le motif » musée Réattu Arles, jeudi 2 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T11:00:00+02:00 – 2024-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T11:00:00+02:00 – 2024-05-03T16:00:00+02:00

MINI-STAGE POUR ADOS

« Sur le motif »

De la photo au tissu, il n’y a qu’un pas… Ou qu’une plaque de lino ! En suivant la démarche de l’artiste touche-à-tout Alfred Latour, inspirons-nous de notre environnement pour créer des motifs qui nous plaisent.

Une fois dessinés puis gravés, ils seront imprimés sur tissu. De quoi personnaliser un t-shirt, un tote bag, etc. Tout est possible !

Jeudi 2 et vendredi 3 mai, de 11h à 16h (stage de deux jours), par Julie Mazé, chargée de médiation

À partir de 11 ans. 30€ par personne pour les deux jours.

Repas tiré du sac. Nombre de places limité.

Sur réservation avant le lundi 29 avril au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@villearles.fr

Atelier linogravure au musée Réattu © Andy Neyrotti