Louis Grimandi / Sang 9 La Dame du Mont Marseille, jeudi 7 mars 2024.

Louis Grimandi / Sang 9 ♫♫♫ Jeudi 7 mars, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

19H : Vernissage Mr. Bite !

Louis Grimandi, nouveau projet qui explore la musique groove.

Lui aussi explore : il quitte sa maison à 12 ans pour intégrer un sport étude dans les Alpes, part ensuite en solitaire à 18 ans à la découverte de l’Australie. S’en suivront des escales marquantes en Andalousie et Bruxelles où il est stagiaire à la direction artistique du célèbre club du Fuse. Depuis quatre ans, Marseille est devenu son port d’attache, où ses idées musicales recueillies sur la route prennent vie. Ses compositions puisent leur inspiration autour de la nouvelle scène jazz anglaise, de la house et disco, et de la pop alternative.

Une musique 100% locale, bio et faite maison – Louis fait tout lui-même : de l’enregistrement des différents instruments jusqu’à la réalisation ou montage de ses clips.

Puis DJ set du talentueux copain @apointbernig alias Sang 9 de 23:30 à 1:30 _____________________________________________________________

