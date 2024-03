LEPERE : combat(s) choisi(s) la Fileuse Loos, vendredi 12 avril 2024.

Dans la pénombre d’une chambre, un fils convoque les pères qui l’ont fait grandir. Stars de la chanson, du cinéma ou sportifs, l’espace de refuge prend alors l’allure d’un album de famille interlope et épileptique où les fantasmes s’incarnent dans toute leur tendresse et leurs violences. LEPERE : combat(s) choisi(s) est une plongée, entre vies réelles et vies fantasmées, dans l’enfance, dans l’adolescence, dans la nostalgie d’un temps qui nous échappe pour enquêter sur les modèles qui nous construisent.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France

