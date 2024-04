Concert Zeuzloo + DJ Stamiff + Soul of Bear Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 30 mai 2024.

Début : 2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-31T00:00:00+02:00 – 2024-05-31T00:30:00+02:00

ZEUZLOO, DJ STAMIFF & Soul of Bear prennent le contrôle de la Gare Saint-Sauveur !

La rappeuse lilloise, vendeuse de culottes sérigraphiées et immortelle du Clan Mc Leod, embarque le public dans son CCC – le Concept-Concert-Casquettes – où elle change de couvre-chef à chaque chanson, dévoilant une impressionnante collection.

Looseuse charismatique, véritable pile électrique, elle saura vous raconter sa vie (anti)trépidante et vous remettre à votre place avec humour et auto-dérision, parce que vous l’avez bien cherché.

Accompagnée de l’excellent DJ STAMIFF qui scratche sur les prods éclectiques de la chanteuse excentrique « qui lui font pulvériser les frontières entre les genre », ZEUZLOO, ex-chanteuse du groupe MERTA, crache sa haine de la société, des intolérances et des diktats, des machos, et parfois d’elle-même. Et ça fait du bien !

Intercalée entre deux sets de ZEUZLOO et DJ STAMIFF, la techno queer de Soul of Bear prendra les platines de Saint-Sauveur.

Aussi clivante qu’un pavé dans une vitrine, l’artiviste queer Camille aka Soul of Bear fait ici le choix de l’explicite. Sa pratique Live et corporelle de la Techno place son travail au croisement de la performance et du concert pendant que ses lyrics et prises de paroles prennent l’allure de pamphlet aussi intimes que politiques. Comme un grand cri de rage qui sortirait enfin des entrailles, sa proposition sans compromis crée une expérience sociale aussi crispante que libératrice.

Line-up

En continu de 20h-00h30 :

Entame / DJ STAMIFF

Set de ZEUZLOO et DJ STAMIFF

Set techno queer de Soul of Bear

Clôture / DJ STAMIFF

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

