Exposition : Side Step maison folie Wazemmes Lille, jeudi 30 mai 2024.

Exposition : Side Step Regards sur l’histoire nordiste de la danse Hip-hop 30 mai – 21 juillet maison folie Wazemmes Gratuit – accès libre

Début : 2024-05-30T14:00:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-21T14:00:00+02:00 – 2024-07-21T18:00:00+02:00

L’exposition « SIDE STEP : Regards sur l’histoire nordiste de la danse Hip-hop », produite par le Flow – Ville de Lille, propose de faire un pas de côté sur l’évolution de la danse Hip-hop en France pour mieux se concentrer sur une histoire locale : celle des départements du Nord et du Pas-de-Calais depuis les années 80.

À travers un parcours immersif nourri d’archives et de prises de parole de certain.e.s pionnier.e.s de la danse Hip-hop dans la région, SIDE STEP vise à comprendre en quoi ce territoire abrite l’une des scènes les plus actives de France. En effet, dès les années 90, les États-Unis, épicentre de la culture Hip-hop naissante, diffusent un modèle aux capitales européennes ; Lille, Maubeuge, et toute la région du Nord-Pas-de-Calais se développent alors en plaque tournante mais aussi en tant que scène à part entière entre Londres, Bruxelles, et Paris.

L’exposition sera complétée avec plusieurs évènements (battles, conférences, workshops, etc.), en plus de proposer un nouvel espace de danse ouvert aux pratiquant.e.s animé chaque vendredi soir par le collectif Le Batisse.

maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

