Jogging Maison Folie Wazemmes Lille, mardi 28 mai 2024.

Jogging Dans Jogging, Hanane Hajj Ali, figure éminente de la scène

culturelle et artistique libanaise, court pour mieux nous transmettre

sa pensée, ses rêves, ses craintes, sa lutte. 28 et 29 mai Maison Folie Wazemmes 10/6 €

➡ JOGGING

Hanane Hajj Ali

Maison Folie Wazemmes

Mardi 28 et mercredi 29 mai | 20h

10/6 € – Dès 12 ans

Saviez-vous que le fait de courir active dans votre corps la dopamine et l’adrénaline, des hormones qui sont aussi des neurotransmetteurs, dont le rôle est de communiquer des messages entre deux cellules ?

Dans Jogging, Hanane Hajj Ali, figure éminente de la scène culturelle et artistique libanaise, court pour mieux nous transmettre sa pensée, ses rêves, ses craintes, sa lutte. Fascinée par le personnage de Médée, elle nous raconte l’histoire de trois femmes au destin tragique : Hanane elle-même, « femme, mère, comédienne, citoyenne », mais aussi deux autres Médée contemporaines issues du monde arabe, loin des stéréotypes

qui les accablent habituellement. Elle nous livre sur scène les « non-dits » de citoyennes d’ordinaire réduites au silence, passant du sacré au profane, du sublime au banal, brisant les tabous, avec une surprenante simplicité.

Enflammée, rieuse, tragédienne lyrique et bouillonnante, Hanane Hajj Ali, qui a vu son pays déchiré par les guerres incessantes et terrassé par une crise économique sans précédent, nous offre une performance maitrisée de bout en bout en un formidable geste libératoire. Un moment d’exception.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Marwan Tahtah