Les voisins en Fête Wazemmes Lille, mercredi 29 mai 2024.

Les voisins en Fête Comme chaque année, la Ville de Lille accompagne les initiatives festives entre voisins. 29 mai – 2 juin Wazemmes Retour de dossier avant le 12 avril 2024

Début : 2024-05-29T08:00:00+02:00 – 2024-05-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T23:59:00+02:00

Du 29 mai au 2 juin, participez à la nouvelle édition des Voisins en Fête pour découvrir ceux qui partagent votre résidence, votre rue, votre quartier, autour de moments de convivialité et d’échange.

Vous souhaitez organiser un temps convivial avec vos voisins à cette occasion?

La Mairie de Quartier vous accompagne dans vos démarches: prenez contact dès maintenant avec la mairie de quartier pour anticiper les démarches administratives de demandes de matériel (chaises, tables, barrières Vauban, panneaux d’interdiction de stationner, etc.) et d’occupation du domaine public.

Le formulaire de demande d’accompagnement vous sera envoyé après demande auprès de la mairie de quartier de Wazemmes – wazemmes@mairie-lille.fr

Son dépôt une fois completé devra parvenir en mairie de quartier avant le 19 avril. Passé ce délai les demandes ne pourront plus être prises en compte.

Wazemmes Lille Wazemmes Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « wazemmes@mairie-lille.fr »}]