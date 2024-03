Exposition lille3000 « Textimoov! » au Tripostal Le Tripostal Lille, vendredi 17 mai 2024.

Exposition lille3000 « Textimoov! » au Tripostal Textimoov! : la nouvelle exposition lille3000 au Tripostal 17 mai – 29 septembre Le Tripostal Réservation e ligne sur https://futurotextiles.fr/ à venir

Textimoov! au Tripostal

Dix-huit ans après sa première édition en 2006 et un parcours exemplaire dans plusieurs villes du monde, le textile revient au Tripostal avec lille3000 sur 6 000 m2 avec l’exposition Textimoov!, sixième édition de Futurotextiles.

Cette nouvelle édition de Futurotextiles sera connectée avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Marque de fabrique de Futurotextiles, l’exposition fera dialoguer des prototypes industriels et des nouvelles matières avec des créations artistiques reprenant les références du monde du sport et des cultures urbaines. Monde de l’entreprise et monde artistique mettront en scène les nouvelles découvertes et les toutes dernières tendances du textile.

lille3000 imagine une exposition à la scénographie futuriste. Le Tripostal sera ainsi divisé en trois niveaux.

Au rez-de-chaussée, un open space en perpétuel mouvement, accessible gratuitement, nous plongera dans un univers Streetwear, urbain. Un Pop!Corner accueillera tour à tour l’émergence d’écoles de mode de la région.

Au premier étage, l’Activewear aura toute sa place autour du sport de performance. Upcycling, recycling, textiles techniques, derniers accessoires de sport en composite et tenues les plus improbables imaginées par des couturiers visionnaires se succéderont.

Au second étage, le visiteur changera d’ambiance. Voyage vers le futur, il sera transporté sur la Lune et sur Mars où se mêleront habitat et habillement, modes de communication et de transport, avec l’omniprésence du textile.

Infos pratiques :

Du mercredi au dimanche

11h → 18h

12h → 18h (du 07 juillet au 25 août)

Fermé lundi et mardi

Ouvertures exceptionnelles : Lundi 20 mai, Dimanche 14 juillet & Jeudi 15 août.

Nocturne (Nuit des musées) : Samedi 18 mai : 18h → 22h

Le Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320145760 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal

Marine Serre, State of Soul © Acielle – Styledumonde.com