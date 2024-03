Mercredis de la recherche en art MUba Eugène Leroy Tourcoing, mercredi 29 mai 2024.

Mercredis de la recherche en art « Le musée en lumière » par Sam Martin Mercredi 29 mai, 17h00 MUba Eugène Leroy Gratuit, la réservation en ligne est obligatoire

La lumière. Qu’est-ce que l’art de l’éclairage ? Une présentation de celle-ci et de la création lumière au travers de mon sujet de recherche doctoral « Le genre et l’éclairage scénique ». Une rétrospective de mon travail de recherche sur la place de la lumière dans le processus de création, en lien et en parallèle d’un travail de recherche sur la place de la lumière dans les musées. Une étude sur le musée et son rapport à la lumière. Explorer la création lumière dans un environnement artistique autre que l’espace scénique. Un travail de recherche sur le fonctionnement de l’éclairage des œuvres dans les musées. Qui les éclaire ? Comment les éclaire-t-on ? Où apprenons nous à mettre en lumière une œuvre d’art ? Des interrogations auxquelles mon étude tente d’apporter des réponses afin de saisir l’importance du travail de la lumière dans les musées et découvrir la relation des galeries à celle-ci.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

Recherche en art Conférence