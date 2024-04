L’Oeil et l’Oreille par la Compagnie Zic Zazou Centre Socio-Éducatif Wattrelos, mardi 28 mai 2024.

L’Oeil et l’Oreille par la Compagnie Zic Zazou Dans le cadre de la programmation « Place ô Mômes ». Mardi 28 mai, 18h30 Centre Socio-Éducatif 2 € / Gratuit pour les enfants

Début : 2024-05-28T18:30:00+02:00 – 2024-05-28T19:50:00+02:00

Fin : 2024-05-28T18:30:00+02:00 – 2024-05-28T19:50:00+02:00

Spectacle ludique, poétique et cinéphile (dès 8 ans – 80’). Mise en scène : Christine François. Interprètes : Jean-François Hoël, Hervé Mabille

Grâce à L’Œil et L’Oreille, vous saurez tout sur l’alliance mystérieuse et puissante de la musique et du cinéma.

Sur scène et à l’écran deux comédiens-musiciens (claviers, clarinettes, objets sonores, harpe-cageot, sax-arrosoir, ukulélé…) jouent et bruitent en direct des films taillés sur mesure. Et ils ne ménagent pas leur peine, entre poursuites, rencontres amoureuses, bagarres et duels, exploration d’une île déserte, manga, comédie musicale.

Rompus à l’humour musical depuis 30 ans avec le groupe Zic Zazou, Jean-François Hoël et Hervé Mabille approfondissent le concept expérimenté dans Cinéklang, leur précédent spectacle : s’amuser à changer l’accompagnement musical d’une séquence et à en transformer le sens. Mais ils excellent aussi sur un autre terrain, celui du jeu d’acteur. La cinéaste Christine François qui a réalisé les films, a également signé la mise en scène. Les histoires projetées de notre duo, comiques et poétiques, se prolongent sur le plateau et s’emboîtent comme les pièces d’un puzzle. Il y a du Queneau et de l’Oulipo dans ce spectacle vivant. Les références sont nombreuses : Kaurismaki, Spielberg et Tati pour les personnages, Méliès pour l’inventivité, les trucages, l’utilisation d’objets sonores et le théâtre d’ombres, Demy et Legrand pour la comédie musicale, sans compter les nombreux hommages à nos BOs préférées.

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

