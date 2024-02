Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce Le Grand Mix Tourcoing, jeudi 30 mai 2024.

Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce Une Coproduction Tourcoing Jazz / Le Grand Mix Jeudi 30 mai, 20h30 Le Grand Mix Concert debout / placement libre – Tarifs de 11 à 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T20:30:00+02:00 – 2024-05-30T21:45:00+02:00

Fin : 2024-05-30T20:30:00+02:00 – 2024-05-30T21:45:00+02:00

Co-leader du groupe culte Poni Hoax, créateur de « Lost » avec Camélia Jordana, collaborateur d’illustres et nombreux artistes (dont Cassius, Etienne Daho, Miossec…), Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce vogue depuis 2015 à la tête de son propre quintet. Auréolé de son titre d’album Jazz de l’année 2022 et de son hit « Oiseau » avec Bertrand Belin, Laurent Bardainne et son combo « Tigre d’Eau Douce » reviennent avec un troisième album attendu.

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/30-05-2024-20-30-laurent-bardainne-tigre-d-eau-douce »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

concert jazz

Agnès Derbheys