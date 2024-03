Les Rencontres Territoriales – Lille – Rebâtir sur l’existant Hermitage Gantois Lille, jeudi 30 mai 2024.

Les Rencontres Territoriales – Lille – Rebâtir sur l’existant Rendez-vous le 30 mai à l’Hermitage Gantois pour une nouvelle édition des Rencontres Territoriales organisée à Lille autour du thème « Rebâtir sur l’existant » Jeudi 30 mai, 16h00 Hermitage Gantois Inscription gratuite mais obligatoire

Début : 2024-05-30T16:00:00+02:00 – 2024-05-30T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T16:00:00+02:00 – 2024-05-30T20:00:00+02:00

Les enjeux du thème « Rebâtir sur l’existant » seront présentées et débattues par des experts au travers de différentes sessions – keynote, table ronde, interview, pitchs de solutions innovantes – lors des Rencontres Territoriales organisées à Lille le 30 mai prochain.

Depuis 2023, le TRANSITION FORUM – événement phare de l’association – se décline également en régions avec les Rencontres Territoriales, qui découlent de la conviction que la transition écologique doit s’opérer au cœur des territoires avec la prise en compte de chacun de leurs enjeux.

D’un format plus court que l’événement annuel, une demi-journée, ces rendez-vous réunissent les acteurs d’une région autour d’un enjeu spécifique rencontré par ce territoire, en lien avec la transition écologique. Le thème s’inscrit dans une des 5 thématiques de l’association (produire & consommer, se loger, se nourrir, se déplacer, préserver & protéger) mais se veut plus précis car spécifique au territoire concerné.

Hermitage Gantois 224 rue Pierre Mauroy, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France