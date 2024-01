Beethoven et Schumann – Emmerin Eglise Saint-Barthélemy Emmerin Emmerin, mercredi 29 mai 2024.

Beethoven et Schumann – Emmerin Proposé par l’Orchestre National de Lille Mercredi 29 mai, 20h00 Eglise Saint-Barthélemy Emmerin 5 €, gratuit -12 ans, réservation conseillée

BEETHOVEN Symphonie n°4

SCHUMANN Symphonie n°1 « Le Printemps »

En 1806, Beethoven passe du temps dans la résidence d’été de son mécène, le prince Lichnowsky. Là, il rencontre le comte Franz d’Oppersdorff, qui entretient un orchestre de petites dimensions. Admirateur de longue date, ce dernier commande à Beethoven une symphonie allègre dans l’esprit de Haydn. Le résultat est la merveilleusement légère et profonde Quatrième Symphonie. On retrouve une même lumière dans la Symphonie n°1, dite « du Printemps » de Schumann. En quelques jours, le compositeur allemand s’attèle à une vaste partition. Galvanisé par son union heureuse avec Clara, il imagine une symphonie bondissante et espiègle, qui sera ici dirigée par le chef d’orchestre Swann van Rechem, 1er Prix du Concours International de Besançon 2023 où il également été élu « coup de cœur du Public » et « coup de cœur de l’orchestre ». L’occasion pour le public métropolitain de découvrir ce jeune prodige lillois, formé notamment aux Conservatoires de Tourcoing et de Lille.

Direction : Swann van Rechem , Orchestre National de Lille

Durée : 1h30 avec entracte

À partir de 7 ans

Pour y aller :

– Bus : Ligne 58 – Arrêt « Delory »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Eglise Saint-Barthélemy Emmerin rue Victor Hugo, 59320 Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France

MEL Belles Sorties

© Ugo Ponte