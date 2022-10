Exillixe La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Exillixe La Condition Publique – Roubaix, 21 octobre 2022, Roubaix. Exillixe Vendredi 21 octobre, 18h00 La Condition Publique – Roubaix Chaque vendredi, profitez d’un concert gratuit dans le Club de la Condition Publique. L’occasion d’une nocturne jusque 20:30 pour découvrir l’exposition et rider le skatepark Colorama ! La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. L’élixir de la jeunesse Cette carte blanche donne la voix aux jeunes de la métropole lilloise et leur offre un espace d’expression : le club du Beau Repaire. Avec la complicité du Labo 148, les jeunes se sont emparé de la programmation qu’iels ont imaginée puissante et éclectique ! Line up 18 :00 > 19 :00 : Before Djing (Dj Bancal + Dj Tommy Travis)

19 :00 > 19 :30 : Temps de parole et présentation du projet

19 :30 > 20 :00 : Dj Bancal + Dj Tommy Travis (ZVC)

20 :00 > 21 :00 : Open Mic ZéroViceCity avec Dj Bancal et DJ Tommy Travis.

Inscription via ZéroViceCity ou sur place le Jour J (sous réserve des places disponibles).

21 :00 > 22 :00 : PunchLyn (rap), Toums (rap) + Feat. Loup Blaster (rap / éléctro rap)

22 :00 > 23 :00 : Loup Blaster (Dj set + performance visuelle)

