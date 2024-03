Le Vélodrome, tout feu tout flamme Vélodrome André Pétrieux Roubaix, jeudi 1 août 2024.

Le Vélodrome, tout feu tout flamme Sport et découverte ! Jeudi 1 août, 14h30 Vélodrome André Pétrieux 8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

Entre Roubaix et le vélo, c’est une longue histoire d’amour : au fil des anecdotes; découvrez le vélodrome historique et ses douches mythiques, et laissez-vous impressionner par le vélodrome couvert, dédié au cyclisme sur piste.

Vélodrome André Pétrieux Avenue Alexandre Fleming Roubaix Roubaix 59100

