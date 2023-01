GRAND PRIX PEINTURE ET SCULPTURE Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Originaire de Marseille, ses sujets de prédilection s’orientent naturellement vers les calanques et autres paysages provençaux. Il se plaît toutefois à adresser quelques clins d’oeil à la Bretagne.



A ses débuts, dans les années 90, il gagne de nombreux prix en participant à divers salons régionaux en PACA, puis expose ses oeuvres dans plusieurs galeries françaises.



Au fil des années, il développe sa propre technique. L’artiste se distingue désormais grâce à sa palette aux couleurs vives, généreusement appliquées au couteau sur la toile. Il est aussi reconnaissable à quelques détails dont il attache particulièrement du prix :

– Ses cieux sont peints de droite à gauche et en biais,

– la mer est toujours agrémentée de tâches, d’un bleu intense, apposées avec une force particulière ,

– un pavillon bleu blanc rouge se hisse sur le mât du voilier principal de chaque toile,

Philippe Calabro (14autodidacte travaillant exclusivement à l'huile et au couteau, est un artiste peintre professionnel

