Initiation à l’ornithologie à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 14 septembre 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 10:00:00

fin : 2024-09-14

L’ornithologie, ça fait souvent peur, surtout quand on a l’impression que l’on y connaît rien !

En ornithologie comme en toute autre chose, pour dépasser une phobie, c’est toujours mieux d’être (bien) accompagné : il vous faut donc d’abord des oiseaux (de préférence de toute taille), mais aussi et surtout un guide passionné, qui prend le temps et délivre les bons conseils pour s’initier dans de bonnes conditions.

A Terres d’Oiseaux, ça tombe bien, on a les deux !

Pour permettre une découverte complète et progressive, quatre séances (une par saison) seront votre passeport vers le vaste monde des oiseaux.

Nos guides vous feront profiter de leurs connaissances en s’appuyant sur l’observation des oiseaux présents sur la réserve, facilement visibles grâce aux observatoires dédiés et au matériel utilisé pour l’occasion.

En d’autres termes, de la théorie et de la pratique, le tout dans la.

EUR.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



