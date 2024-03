Rando VTT des vins de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye, dimanche 2 juin 2024.

Organisée par la Maison des Vins de Blaye et HG Green Bike, la Rando VTT des Vins de Blaye s’adresse à tous !

Rendez-vous au coeur de la Citadelle de Blaye !

Chaque participant recevra en cadeau une bouteille de vin de Blaye Côtes de Bordeaux ainsi qu’un verre gravé.

Des parcours pour tout le monde ! 4 circuits VTT avec des niveaux de difficulté croissants et 1 circuit pédestre ont été créés afin que toute la famille puisse participer à cet événement incontournable en Blaye Côtes de Bordeaux.

Au programme

Un parcours de 40 km pour les pour les courageux

Un parcours de 60 km pour les vététistes de haut niveau qui n’ont pas froid aux yeux

Un parcours de 80 km pour les plus sportifs d’entre vous

Un parcours pédestre de 15 km pour les amoureux de la balade. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 07:30:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

