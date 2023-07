Le Petit prince Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le Petit prince Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 1 juin 2024, Bordeaux. Le Petit prince Samedi 1 juin 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert de musique chorale Alexandre Borodine

Le Prince Igor, Extraits Coralie Fayolle

Le Petit Prince Enfants et enseignants se retrouvent sur la scène de l’Auditorium, liés par une expérience fascinante et enchanteresse : chanter en Chœur ! Le chœur académique, constitué d’enseignants, a répété dans les différents départements de la Région Aquitaine avec Salvatore Caputo et son assistant Alexis Duffaure. De leur côté, les enfants de Chante Aquitaine ont travaillé pendant plusieurs semaines en classe. Reliés par le chant mais aussi par le programme de la soirée, autour des Princes… Coproduction Association Chante Aquitaine, Opéra National de Bordeaux

