Marcher, courir…Grandir !!! Sainte-Colombe, dimanche 2 juin 2024.

Marcher, courir…Grandir !!! Sainte-Colombe Gironde

L’association des parents d’élèves du RPI des Côtes de Castillon organise sa première édition de la Course Nature « Marcher, Courir….Grandir !!! »

Au programme, des parcours adaptés pour petits et grands, Marche 11, 6 et 3,9km et Course 13 et 6 km.

Et un parcours enfants sur 1 km, avec un village de départ animé par nos bénévoles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:30:00

fin : 2024-06-02 15:00:00

Ecole Maternelle

Sainte-Colombe 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.cotesdecastillon@hotmail.com

L’événement Marcher, courir…Grandir !!! Sainte-Colombe a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Castillon-Pujols