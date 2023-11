Soirée Jeux de société Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles, 1 juin 2024, Saint-Médard-en-Jalles.

Soirée Jeux de société Samedi 1 juin 2024, 20h00 Café d’Abord Entrée Libre

Soirée jeu pour tous les niveux et tous les ages.

Des classiques, des jeux courts et des longs jeux d’experts.

Des jeux d’ambiance, de réflexion on de stratégie.

Vous pouvez porter vos jeux.

Tous les 1er samedis du mois.

Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Enfants Experts