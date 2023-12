Malagar Autrement – Lectures dans le parc 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Maixant Malagar Autrement – Lectures dans le parc 17 route de Malagar Saint-Maixant, 2 juin 2024, Saint-Maixant. Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:30:00

fin : 2024-06-02 12:30:00 Pour ce rendez-vous Malagar Autrement, la voix de François Mauriac résonne dans le parc de Malagar. Comme un écho au thème des Rendez-vous au jardin 2024 « Les cinq sens au jardin », chez François Mauriac. Sur réservation..

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines

